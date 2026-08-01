Росія 'кошмарить' чорноморські порти України 'Бандеролями': у Bloomberg пояснили такий вибір

80% ударів по портах Одеси, включаючи сусідні Чорноморськ і Південний, було завдано ракетами "Бандероль".

Ракета "Бандероль", розробка якої розпочалася у 2021 році, покликана заповнити прогалину між дешевими й повільними дронами типу "Шахед" та швидшими й набагато точнішими крилатими ракетами Х-101.

Як пише Bloomberg, про це розповів Владислав Власюк, уповноважений президента Зеленського з питань санкційної політики.

За його словами, 80% ударів по портах Одеси, включаючи сусідні Чорноморськ і Південний, було завдано ракетами "Бандероль", а моделі, що використовуються цього року, містять чимало компонентів міжнародного виробництва.

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Зазначається, що бойова частина цієї ракети важить на 150 кілограмів більше, ніж у "Шахедів", і вони летять зі швидкістю, занадто великою для того, щоб їх могли перехопити новітні українські безпілотники-перехоплювачі.

При цьому вони надто дешеві - за оцінками, від 150 000 до 300 000 доларів за одиницю - щоб виправдати використання великої кількості зенітних ракет, зокрема перехоплювачів Patriot, запаси яких вичерпуються в Україні та в усьому світі. Дмитро Плетенчук, представник ВМС України, заявив:

"За швидкістю та маневреністю це не зовсім ракета".

Довжина цього літального апарата становить близько 5 метрів. Він має квадратний корпус, прямі, короткі складні крила, три складні хвостові стабілізатори та два складні напрямні стабілізатори в носовій частині.

"З точки зору поєднання дальності та корисного навантаження він найбільше схожий на український Ruta Block 1, хоча останній використовує потужніший двигун, тоді як "Бандероль" використовує переобладнані китайські цивільні міні-реактивні двигуни", - сказав Фабіан Хоффманн, фахівець з ракет з Норвезького університету оборони, маючи на увазі ракети, що виробляються європейською компанією Destinus.

Важливо, що Україна підрахувала, що Росія виробляє сотні "Бандеролей" на рік, і офіційні особи заявляють, що посилення санкцій щодо іноземних компонентів може допомогти скоротити цей обсяг.

Ракети мають відносно невелику дальність дії - всього кілька сотень кілометрів, - тому Росія почала запускати їх із Криму по Одесі.

Зазначається, що портова система "Великої Одеси" є найбільшим пунктом пропуску для українського експорту, особливо зерна та олійних культур.

"Робота зі створення нашого коридору призупинена - не повністю, але, тим не менш, потік значно сповільнився. Пошкоджено понад 20 суден", - сказав Плетенчук.

Він зберіг оптимізм, порівнявши ці 20 суден із 200 російськими суднами, потопленими Україною в Азовському та Чорному морях.

Костянтин Соболь, власник одеської судноплавної компанії, менш оптимістичний: він вважає, що порти цього району - останній прямий доступ України до Чорного моря - "закриті на 98%".

"Наразі це можна вважати припиненням українського глибоководного експорту та імпорту", - сказав він.

Блокування портів

Раніше оглядач Ян Бремер писав, що Росія посилила атаки на українські чорноморські порти, намагаючись не тільки зірвати експорт зерна, а й позбавити Україну одного з головних джерел валютних надходжень.

Крім того, Кремль розраховує, що зростання світових цін на продовольство змусить міжнародних партнерів чинити тиск на Україну з метою припинення ударів по території РФ.

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