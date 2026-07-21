Війна для бідних: Лубінець розкрив масштаби корупції в ТЦК

Люди, які не мають грошей на хабар, йдуть воювати, зазначив Лубінець.

За вихід з буса працівників ТЦК під час мобілізації військовозобов'язані платять $10 тис. хабаря, а якщо їх вже доставили до військомату, то ця сума подвоюється.

Про це в інтерв'ю на "Новини.Live" розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. "Це щоб тебе просто зараз випустили. А завтра тебе можуть знову спіймати, мобілізовувати. Проблема в тому, що відкуповується одна частина суспільства, інша частина не має на це ресурсу і йде воювати", – розповів Лубінець.

Паралельно з цим, ТЦК, за словами Лубінця закривають план "для галочки", мобілізуючи "усіх підряд."

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"З діагнозами людей 59 років, 58 років, 57 років. У нас є випадок на Закарпатті – 59 років. Людина приїхала на лікування. З потяга виходить людина з медичними документами, приїхала на лікування в Закарпаття. Його тут же зустрічають на пероні працівники ТЦК та СП. Як нам розказувала людина – подивились медичні документи, викинули. Людину мобілізували", – каже Лубінець.

За його словами, після мобілізації чоловіка, пʼять військових частин відмовилися його брати до себе на службу. Після чого мобілізованого юридично оформили в районний ТЦК та СП і фактично зробили з нього військового.

"Коли приїхав туди мій представник по Закарпаттю, людину привели до нас показати. Людина в цивільному вбранні. Це при тому, що вже два тижні вона військова. І абсолютно зрозуміле запитання – якщо людина військова, то де військова форма? Чим людина займається? А людину намагаються все рівно, є такий термін, щоб хтось купив з військових частин", – додав Лубінець.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Нагадаємо, раніше Лубінець вже заявляв, що найскладнішою є ситуація з мобілізацією на Закарпатті. За його словами, там постійно ставлять тимчасово виконуючого обовʼязки очільника обласного ТЦК терміном на 30 днів, після чого одну й ту ж людину перепризначають на посаду. Лубінець назвав це "юридичною прогалиною".

Омбудсмен зазначив, що в Україні є два регіони, де ситуація з мобілізацією "позитивна". Йдеться про Хмельницьку та Кіровоградську області.

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