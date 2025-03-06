Чоловіку, який на Херсонщині робив облави на проукраїнських земляяків, загрожує довічне ув’язнення.

На Волині затримали колаборанта, який у перші місяці повномасштабного вторгнення очолював окупаційну "поліцію РФ" у Новій Каховці на Херсонщині. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що після "звільнення з посади" окупаційної адміністрацією РФ у квітні 2022 року чоловік виїхав до окупованого Криму, а звідти – через треті країни до ЄС, де переховувався тривалий час.

В СБУ зазначають, що наприкінці 2024 року фігурант повернувся до України та оселився у Волинській області, орендуючи житло у місцевого жителя, де його було затримано українськими правоохоронцями.

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"За даними слідства, ворожим поплічником виявився ексохоронець Новокаховської приватної охоронної компанії, який після захоплення міста пішов на співпрацю з ворогом. Тоді він погодився очолити місцеву окупаційну "поліцію", щоб брати участь у переслідуванні учасників руху опору", - зазначають в СБУ.

Встановлено, що зрадник координував злочинну діяльність з так званим "військовим комендантом РФ" тимчасово захопленої громади. Правоохоронці зазначають, що затриманий залучав однодумців до лав окупаційного органу, з якими у подальшому проводив репресії проти українських патріотів. В СБУ повідомили, що фігурант виставляв патрулі по вулицях міста та брав участь в облавах на проукраїнських активістів.

В СБУ зазначають, що йому висунуто підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

колабораційна діяльність, вчинена організованою групою;

добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території;

незаконне позбавлення волі або викрадення людини вчинені організованою групою.

В повідомленні зазначається, що зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання "топщура" ФСБ

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2025 року Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід завербованому зраднику зі Служби безпеки України Дмитру Козюрі -тримання під вартою до 11 квітня включно, без права на внесення застави.

12 лютого СБУ повідомляла про викриття та затримання у своїх лавах топпосадовця, який працював на Федеральну службу безпеки Росії. Ним виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ.

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