Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: в ДБР розповіли перші деталі розслідування

Слідство спростувало інформацію про катапультування одного з пілотів.

Бомбардувальник Су-24М, який розбився на Хмельниччині 16 червня, здійснював другий політ в той день, жодних зауважень до його технічного стану не було, а пілоти на самопочуття не скаржились. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, яке встановлює обставини загибелі двох військовослужбовців під час авіакатастрофи.

"Як встановили слідчі, цей політ був для літака вже другим того дня. Жодних зауважень щодо технічного стану повітряного судна ні перед першим, ні перед наступним вильотом технічний персонал військової частини не виявив. Уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог", - йдеться у повідомленні ДБР.

Також слідство спростувало інформацію, яка поширювалася у мережі, про нібито катапультування одного з пілотів.

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Окрім того, ДБР провело десятки допитів, зокрема членів родин загиблих, командування та їхніх колег по службі.

"За словами очевидців, обоє військовослужбовців перед польотом пройшли необхідний медичний огляд, не скаржилися на самопочуття та перебували у гарному настрої. Їх характеризують як професійних військових, які користувалися повагою серед колег, а будь-яких проблем у сімейному житті, що могли б мати значення для розслідування, не встановлено", - зазначили правоохоронці.

Також було проведено молекулярно-генетичні експертизи, ДНК загиблих ідентифіковано, що підтверджує особи військовослужбовців.

В ДБР додали, що наразі триває службове розслідування, яке проводить командування Повітряних сил ЗСУ. Після його завершення буде призначено незалежну авіаційно-технічну експертизу.

Авіатроща бомбардувальника на Хмельниччині: що відомо

16 червня у Хмельницькій області розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Військово-повітряних сил ЗСУ.

Внаслідок падіння літака загинули двоє військовослужбовців – 23-річний штурман Богдан Бабенко та пілот Богдан Загорулько.

За фактом падіння літака розпочато за ч. 2 ст. 416 Кримінального Кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки). З місця падіння Су-24М вилучено "чорну скриньку" для подальшого проведення експертизи.

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