РФ може піти з півночі, але не на Київ: Півненко пояснив задум ворога

Він зазначає, що заледве це буде безпосередній наступ на Київ, а йтиметься про намагання ворога створити буферну зону.

Росія не полишає задумів здійснити новий наступ на територію України з півночі, але на фронті для цього не надто сприятлива ситуація. Про це в коментарі "Телеграфу" сказав командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко.

Він зазначив, що відкидати можливість вторгнення РФ з північного напрямку не варто, бо ворог може здійснити свій задум, якщо накопичить достатньо наступального потенціалу.

"Щодо планів наступу ворога на Чернігівщину, в принципі, це не тільки моя думка, а загальна, я про це розмовляв з головнокомандувачем. Це можливо, якщо в них буде 70 тисяч військовослужбовців і вони наберуть все-таки той потенціал, який мінімально потрібен для наступу на Київ. І ми бачимо групу солдатів з Північної Кореї, можливо, це будуть саме північнокорейці, оскільки я вважаю, що вони їх не кинуть на складні для них напрямки, адже там ми їх дуже швидко перемелемо, і їм знову потрібно буде знову шукати цей потенціал з Північної Кореї", - сказав Півненко.

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При цьому він не виключив, що росіяни намагатимуться проводити активні дії на північних кордонах України. За його словами, це не буде саме повноцінний наступ на Київ, а ворог пробуватиме створити буферну зону в Чернігівській та Сумській областях, зокрема, й для того, щоб змушувати нас розпорошувати сили і забирати в нас потенціал для наступу на інших напрямках для відбиття своїх територій.

Півненко зазначив, що командування противника може збільшити кількість живої сили в армії шляхом мобілізації в Росії, але примусового набору до російської армії наразі не помітно. За його словами, росіяни хочуть набрати в свою армію 300 тисяч до кінця цього року, а ще 300 тисяч в 2027 році.

Півненко зазначив, що зараз ситуація для росіян на фронті не дуже хороша, адже вони втратили ініціативу на Лиманському напрямку. Він додав, що Сили оборони посилились на Добропільському напрямку, тому в окупантів там нічого не вийде.

За його словами, на Харківщині "Хартія" продовжує за рахунок іноземців проводити активні розвідувальні та ударно-пошукові дії для того, щоб припинити їхній наступ на Куп'янськ.

"Я думаю, там теж буде ситуація розвиватися на нашу користь. Ну, і Лиман ми самі бачили, там Третій армійський корпус зробив серйозні кроки і теж посилив свої позиції. Тому ситуація, в принципі, непогана і для фронту, і для нас в цілому", - наголосив Півненко.

Що ще відомо про можливий наступ РФ

Як повідомляв УНІАН, заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК- Україна сказав, що якщо Росія в цьому році проведе мобілізацію, то вже взимку цілком може піти у новий наступ на північному напрямку - на Київську та Чернігівську область.

За його словами, якщо агресор в цьому році проведе нову хвилю мобілізації , то вони можуть підготувати потужне ударне угруповання ближче до лютого, на початку наступного року.

При цьому він додав, що російське командування може влаштувати таку операцію у лютому, знаючи любов Путіна до символічних дат.

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