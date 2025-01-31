В місцевій поліції запевняють, що цей випадок вони розслідують у пріоритетному порядку.

В Індонезії на туристичному острові Балі група росіян пограбувала громадянина України, заволодівши значною сумою у криптовалюті. Про це повідомляє індонезійське видання Jakarta Globe.

Як розповіли в прес-службі поліції, інцидент стався ще 15 грудня в окрузі Південна Кута, регіону Бадунг. Українець на ім'я Ігор Єрмаков і його водій їхали на BMW, коли потрапили в засідку. Їхню машину спереду та ззаду заблокували дві інші машини.

Четверо чоловіків, одягнених у чорне та з масками на обличчях, були озброєні ножами, молотками та пістолетами. Вони силою витягли українця та його водія з автомобіля, зав’язали їм очі та вдягнули кайданки.

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Потім жертв відвезли на віллу в Південній Куті, де викрадачі змусили українця перевести свої криптовалютні активи на вказані викрадачами рахунки.

"Вони побили жертву та змусили її відкрити доступ до свого облікового запису Binance, що дозволило їм конфіскувати криптовалютні активи на суму 214 429 доларів, або приблизно 3,5 мільярда рупій", — сказав речник поліції, головний комісар Аріасанді.

За даними поліції, у потерпілого українця поранення правого вуха та обох зап’ясток, на руках та голові забої.

Аріасанді запевнив, що поліція розглядає цю справу як пріоритетну, і працює над терміновим встановленням і арештом підозрюваних.

Інші інциденти з українцями за кордоном

Як писав УНІАН, у Німеччині суд призначив довічне ув’язнення громадянину Молдови, який на початку літа викрав та вбив 9-річну українку, яка з матір’ю втекли від війни.

Також ми розповідали, що Словаччина заявила про депортацію громадянина України через його участь у заколоті з метою повалення словацького уряду. Ця заява з’явилася на тлі масштабних антиурядових протестів, в яких уряд Роберта Фіцо вбачає спробу зовнішніх сил скинути його владу.

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