У Києві 19 січня стався вибух у студії одного з радіо. Постраждала жінка 1999 року народження, її госпіталізували, повідомляє поліція Києва в Telegram.
Як зазначили правоохоронці, інформація про надзвичайну подію надійшла ввечері до Печерського управління поліції. На місце події скерували слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.
"Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач, який знаходився у приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка 1999 року народження, її госпіталізували", - розповіли поліцейські.
У поліції пояснили, що за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 КК України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Всі обставини події зʼясовуються, додали поліцейські.
Волонтер Мирослав Гай у Facebook розкрив деякі подробиці інциденту. За його словами, вибух стався близько 10:50 в Центральному Будинку офіцерів ЗСУ.
"Радіоведуча каналу "Армія FM" під час ефіру взяла до рук донний підривач "ВП-9" - стався вибух", - розповів він.
За його словами, внаслідок вибуху ведуча тримала осколкові поранення, її стан стабільний. Гай додав, що підривач потрапив у студію як макет.
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