У Москві ліквідували поліцейських, які катували українських полонених, - джерела

В ніч на 24 грудня в Москві на вулиці Єлецькій здійснено ліквідацію співробітників російського МВС, які брали участь у війні проти України та, зокрема, катували українських військовополонених.

Як повідомили джерела УНІАН в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, близько першої години ночі "місцевий мешканець, на знак незгоди з агресивною політикою Кремля, ліквідував двох представників силового відомства РФ". Джерела повідомили, що наблизившись до поліцейського автомобіля, що стояв неподалік поліцейського відділку, чоловік кинув у вікно автівки вибуховий пакет, внаслідок чого пролунав вибух.

За інформацією джерела у воєнній розвідці, в результаті вибуху двоє російських поліцейських загинули на місці, ще двох госпіталізовано з тяжкими травмами.

Джерела в ГУР зазначили, що ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України у складі окупаційної російської армії. Крім того є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених, які систематично здійснюють російські окупанти всупереч Женевським конвенціям та правилам і звичаям війни.

Нагадаємо, що поліцейський автомобіль вибухнув, за словами очевидців, вночі, близько 01.40 години. На місця вибуху багато слідів уламків. Російські ЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху вже троє загиблих.

Ліквідація генерала окупаційної армії

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня в Москві стався вибух автомобіля, внаслідок якого водій зазнав тяжких поранень. Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що в автівці перебував генерал-майор Фаніл Сарваров. Внаслідок вибуху він загинув. Там також зазначили, що відпрацьовуються різні версії вбивства. Однією є версія, "пов'язана з організацією злочину українськими спецслужбами".

