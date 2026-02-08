З'явилося відеопідтвердження передачі російських надсучасних винищувачів Алжиру

В небі над Алжиром помітили експортний варіант Су-57.

Російські винищувачі п’ятого покоління Су-57 у їх експортній версії помітили у повітряному просторі Алжиру. Відповідне відео розмістив користувач мережі X @Yahia532852879.

Зазначається, що це перші винищувачі цього типу в Алжирі. Як пише військовий портал "Мілітарний", рельєф місцевості та пустельні краєвиди підтверджують, що зйомка відбувалася у африканському регіоні. Експерти також визначили повну ідентичність винищувача російському літаку.

Як відомо, ще з 2019 року Алжир вів з росіянами перемовини щодо закупівлі винищувачів п’ятого покоління. Вони стартували на російському авіасалоні МАКС, де російяни представили експортний варіант - Су-57Э.

Тоді ж з’явилися перші відомості про підписання контракту вартістю близько 2 мільярдів доларів на закупівлю 14 літаків. Але реалізацію угоди постійно відкладали через "технічні проблеми з освоєнням серійного виробництва в самій Росії та необхідність адаптації БРЕО під вимоги замовника".

У 2023–2024 роках російські чиновники тільки натякали на наявність "іноземного замовника", але не називали країну. Але у Алжирі помічали підготовку інфраструктури на авіабазах, у тому числі будівництво захищених ангарів. Також у мережу просочувалася інформація про підготовку алжирських пілотів у російських навчальних центрах.

У 2025 році стало відомо, що Росія передала іноземному замовнику два винищувачі Су-57. Країну не називали, але вірогідно, мова йде саме про Алжир.

Передача російських винищувачів Алжиру - що відомо

Нагадаємо, що постачання російських сучасних винищувачів Алжиру пожвавило дискусію серед американських політиків щодо наслідків розширення військових відносин цієї країни з РФ. Не виключається, що наслідком стане введення американських санкцій у відношенні Алжиру через військову співпрацю з Росією.

