Росіяни стягують сили у Мирноград: у ЗСУ розкрили плани ворога

Росіяни посилюють тиск у Мирнограді на Донеччині, намагаються накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму міста. Про це повідомили в угрупованні військ "Схід".

"У Мирнограді наші воїни тримають визначені оборонні рубежі. Ворог посилює тиск на північну частину міста, намагається накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму Мирнограда. Для стримування ворога залучаються необхідні сили та засоби, по місцям зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження", - зазначили військові.

Тим часом у Покровську українські підрозділи й надалі контролюють північну частину населеного пункту.

"Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. По ворожих підрозділах, які намагаються накопичуватись у південній частині міста, завдається систематичне вогневе ураження", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в угрупованні військ "Схід", за минулу добу на Покровському напрямку українські захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Гришине, Муравка, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгороднє, Новопавлівка.

Військові розповіли, що, за попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку наші воїни ліквідували 54 окупанти та поранили 27. При цьому знищили або подавили 42 безпілотні літальні апарати та пошкодили 7 укриттів особового складу противника.

"В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат – 392 окупанти за минулу добу. Також знищено 665 БпЛА різних типів та 21 одиницю іншого озброєння і техніки", - стверджують у ЗСУ.

Крім того, за даними військових, за добу було уражено 21 пункт управління російських БпЛА.

Ситуація на фронті

Як повідомляв раніше УНІАН, росіяни мають успіх на Донбасі. За даними українського аналітичного моніторингового проєкту DeepState, ворог за минулу добу просунувся поблизу Ямполя, Бондарного та Степанівки Донецької області.

За інформацією аналітиків Інститут вивчення війни, Росія готує кілька нових наступів на Україну. Вони зазначили, що влітку РФ має намір розгорнути масштабні наступальні дії на півдні України і на Донбасі. Для реалізації таких планів Кремль задіє стратегічні резерви, формування яких триває ще з 2025 року. На думку аналітиків, такий стан речей свідчить про те, що РФ і не думає закінчувати війну проти України.

Щодо планів росіян на Запорізькому напрямку, то, за словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, ворог рветься до висот Степногірська. Також він посилює тиск поблизу Гуляйполя. Братчук розповів, що окупанти перекинули сюди підрозділи своїх Повітряно-десантних військ із Придніпровського напрямку.

