Під час масованого удару РФ 7 лютого Україна не покладалася на F-16: Ігнат розкрив причину

У ніч проти 7 лютого Сили оборони України не могли сподіватися на пілотовану авіацію через нельотну погоду під час масованої атаки РФ. Через це українські військові використовували інші засоби для збиття ворожих цілей. Про це розповів начальник Управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі каналу "Київ24".

"Ми бачимо складні погодні умови. Це першочерговий чинник, чому складно збивати, тому що така видимість погана. Сніг - це нельотна погода. Відповідно, ми не могли розраховувати достатньо на пілотовану авіацію, зокрема літаки F-16, Mirage, які дуже ефективно виступають в захисті саме під час ударів крилатими ракетами", - зазначив він.

За словами Ігната, 24 ракети під час відбиття атаки українські війська збили зенітними ракетними комплексами.

Військовослужбовець додав, що Сили оборони мають різні способи для збиття повітряних загроз, а саме мобільні вогневі групи, системи РЕБ і так зване мале ППО. Проте не завжди може знайти комплекс чи підрозділ у потрібний час та у потрібному місці. Крім того, за словами Ігната, на це все впливає погода.

Він наголосив, що гарна погода необхідна і для роботи дронів-перехоплювачів, які "збивають навіть більше (БпЛА), ніж мобільні вогневі групи".

"Їм потрібна теж погода. Вони бачать очима. Камера, чи це очі пілота, чи очі штучного інтелекту - він повинен бачити ціль. Якщо у нас туман, низька хмарність і погана видимість, тобто не льотна погода, то результат від них буде значно менший, інколи навіть дорівнювати [нулю]", - пояснив Ігнат.

Начальник Управління комунікацій командування ПС ЗСУ додав, що "зараз люди реагують доволі болісно" на прильоти. Він зауважив, що порівняно з іншими роками окупанти збільшили удари балістикою, яку можна збити лише американськими системами Patriot.

""Петріотів" треба теж мати достатньо в різних містах, а радіус роботи по балістиці - 25 кілометрів. Дуже важко охопити всю територію нашої держави", - підкреслив військовий.

Також Росія нарощує кількість БпЛА.

"Коли раніше у нас було ППО ще з радянськими ракетами - "Бук", С-300 та інші - то зараз ми розраховуємо фактично виключно на західні зразки техніки й західні ракети. Тобто ППО в нас за кількістю стало менше (враховуючи, що радянські зразки вичерпались), а дронів стало більше. Тому, можливо, раніше були більші показники", - підсумував Ігнат.

Атака РФ 7 лютого - що відомо

Раніше Повітряні сили розкрили деталі російської атаки 7 лютого. За інформацією ПС ЗСУ, росіяни застосували понад 447 дронів та ракет повітряного, наземного та морського базування. Основними напрямками удару були західні області - Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

Зокрема стало відомо, що армія РФ обстріляла Рівненщину, Хмельниччину та Львівщину. Внаслідок чого у Рівненській області двоє людей отримали поранення. Водночас у Хмельницькій було травмовано чоловіка 1971 року народження.

