'Білий список' Starlink має ще одне неоголошене обмеження, - експерт

Аби уникнути массової реєстрації ворожих терміналів, передбачено ліміт.

Запровадження "білого списку" терміналів Starlink в Україні зокрема передбачає, що одна людина може зареєструвати на себе лише одиин апарат. Про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів військовий експерт Павло Нарожний.

Розповідаючи про те, чому потрібен "білий список" і як це допоможе зокрема виявляти колаборантів, Нарожний зауважив, що у громадян тепер буде обмеження на один Starlink, який можна зареєструвати. Раніше таких обмежень не було.

Однак навіть, якщо волонтер передав війську кілька "Старлінків", у такому випадку обмеження не застосовується, оскільки термінали військових реєструються не в ЦНАП на ім'я громадянина, а за іншою системою.

"Військові ж мають спеціальну програму Delta. Ця програма є абсолютно у всіх підрозділах і головний звʼязківець підрозділу реєструє волонтерський Starlink. Раз на добу цей список передається компанії SpaceX і актуалізується. Якщо є перерва у звʼязку, то вона може тривати максимум одну добу, до того моменту, поки звʼязківець підрозділу передасть цю інформацію, забивши в програму Delta. Тому проблем з реєстрацією жодних немає", - пояснив Нарожний.

Експерт визнає, що в Україні знайдуться охочі допомогти ворогу, які зареєструють на себе ворожі термінали через ЦНАП. Однак це будуть десятки, максимум сотні терміналів Starlink, тоді як росіяни донедавна використовували ух у кількості десятків тисяч.

Starlink в Україні

Як писав УНІАН, Росія намагається відновити роботу наявних у неї терміналів Starlink, намагаючись внести їх до українського "білого списку" через різні схеми, зокрема фіктивні компанії в Україні та підставних осіб. Радник міністра оборони та фахівець зі зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов наголошує, що всі ці варіанти були передбачені заздалегідь, а відповідні ризики й механізми протидії вже закладені.

Він також попередив українців, які можуть спокуситися на "підзаробіток", що за допомогу ворогу передбачене реальне та тривале ув’язнення, оскільки така реєстрація фактично є прямою фіксацією злочину. Подібну позицію озвучує і телеграм-канал DroneBomber, зазначаючи, що встановити причетного до легалізації російського Starlink надзвичайно легко і швидко. Навіть у разі знищення дрона з таким терміналом серійний номер можна відновити, а дані з реєстрації одразу виведуть слідство на конкретну особу.

