Діяльність цих посадовців призвела до зниження боєздатності ЗСУ та суттєвого послаблення обороноздатності держави.

Працівники ДБР зібрали докази протиправних дій трьох міністрів оборони України часів президентства Віктора Януковича, які призвели до зниження боєготовності та боєздатності Збройних сил України, а також до суттєвого послаблення обороноздатності держави.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, у період з березня 2010-го по лютий 2014 року, нехтуючи вимогами Конституції та законів України, а також усвідомлюючи системні загрози з боку Російської Федерації, зазначені посадовці замість виконання завдань зі зміцнення оборонного потенціалу країни, вживали заходів щодо відчуження військової техніки та озброєння Збройних сил України. Таким чином вони сприяли послабленню обороноздатності держави та фактично надали допомогу іноземній державі у проведенні підривної діяльності проти України.

У ДБР інформують, що за розпорядженнями вказаних посадовців було безпідставно продано боєздатне озброєння та військова техніка, зокрема:

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• сотні одиниць танків, бронетехніки та артилерійських систем;

• десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;

• сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;

• десятки бойових літаків та вертольотів;

• тисячі ракет;

• мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів.

"Усе це озброєння та техніка були вкрай необхідними для Збройних сил України на початку збройної агресії Російської Федерації у 2014 році та залишаються критично важливими сьогодні", - наголосили в ДБР.

Зазначається, що комплекс проведених процесуальних дій та судових військових експертиз підтвердив необґрунтованість управлінських рішень, прийнятих кожним із колишніх міністрів оборони, а також встановив прямий причинно-наслідковий зв’язок між їхніми діями та негативними наслідками для боєготовності та обороноздатності держави.

Трьом колишнім міністрам оборони України часів Віктора Януковича повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

У ДБР додали, що у разі неявки підозрюваних за викликами буде вирішено питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та оголошення їх у розшук.

Власні джерела повідомили УНІАН, що йдеться про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лебедєва.

Дерибан у ЗСУ

У 2016 році тодійшні Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що керівництво ЗСУ протягом із 2005 до 2014 років розпродало військового майна, техніки та зброї на суму у майже 2 мільярди гривень.

За його словами, за ці роки були продані 832 танка, 232 вертольота, 202 літака, 714 БМП і БТР, 4930 автомобілів, 28 555 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 1 млн 824 тис. одиниць стрілецької зброї та боєприпасів - на 560 млн грн.

Луценко наголошував, що розкрадання та продаж військового майна колишніми керівниками силового блоку стало одним з факторів, що призвели до численних людських жертв на Донбасі під час бойових дій на початку вторгнення РФ у 2014 році.

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