В Україні впродовж 2005-2014 років було розпродано військового майна на 1,9 мільярдів гривень - Луценко
В Україні у період з 2005 року по 2014 рік було розпродано військового майна на 1 млрд 837 млн 299 тис. грн, серед якого - 832 танки, 232 вертольоти, 202 літака та безпілотника, 714 БМП та БТР зі складу Збройних сил України.
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час виступу на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.
Читайте такожПомилки керівників АТО, зрадники і злодії: Луценко назвав ключові фактори, які призвели до людських жертв на Донбасі
«Другий фактор (який призвів до загибелі людей, тимчасової окупації Криму, частини Донбасу – УНІАН) – розкрадання військового майна, що призвело до недієздатності ЗСУ. Хочу нагадати, що українська армія після розвалу Радянського союзу отримала у спадок 6011 танків, 5791 бойову машину, близько 6500 одиниць артилерії, понад тисячу бойових літаків, 400 вертольотів», - заявив він.
За словами генпрокурора, найбільші розпродажі відбулися до 2005 року і більшість документів є просто втрачені або знищені. Тим не менш, військова прокуратура зараз відновлює ці матеріали на перевірках різних комерційних фірм, які проводили ці оборудки.
«В період з 2005 по 2014 роки ми маємо повну інформацію – було продано військового майна, за останні 10 років, на 1 млрд 837 млн 299 тис. грн. З них, на жаль, із ЗСУ було продано 832 танки, 232 вертольоти, 202 літака та безпілотника, 714 БМП та БТР, 4930 автомобілів, 28 тис. 555 ракетно-артилерійського озброєння, 1 млн 824 тисячі стрілецької зброї, боєприпасів на 560 млн (гривень)», - додав Луценко.