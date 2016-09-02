В Україні впродовж 2005-2014 років було розпродано військового майна на 1,9 мільярдів гривень - Луценко

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час виступу на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

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«Другий фактор (який призвів до загибелі людей, тимчасової окупації Криму, частини Донбасу – УНІАН) – розкрадання військового майна, що призвело до недієздатності ЗСУ. Хочу нагадати, що українська армія після розвалу Радянського союзу отримала у спадок 6011 танків, 5791 бойову машину, близько 6500 одиниць артилерії, понад тисячу бойових літаків, 400 вертольотів», - заявив він.

За словами генпрокурора, найбільші розпродажі відбулися до 2005 року і більшість документів є просто втрачені або знищені. Тим не менш, військова прокуратура зараз відновлює ці матеріали на перевірках різних комерційних фірм, які проводили ці оборудки.

«В період з 2005 по 2014 роки ми маємо повну інформацію – було продано військового майна, за останні 10 років, на 1 млрд 837 млн 299 тис. грн. З них, на жаль, із ЗСУ було продано 832 танки, 232 вертольоти, 202 літака та безпілотника, 714 БМП та БТР, 4930 автомобілів, 28 тис. 555 ракетно-артилерійського озброєння, 1 млн 824 тисячі стрілецької зброї, боєприпасів на 560 млн (гривень)», - додав Луценко.