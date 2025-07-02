На місці події працює слідча група, зʼясовуються всі обставини.

Ввечері у середу, 2 липня 2025 року, на трасі біля Житомира пролунали вибухи. Інцидент стався на території двох виробничих приміщень.

Про це в коментарі телеканалу "Київ24" сказав очільник Глибочицької громади на Житомирщині Сергій Сокальський. За його словами, на місці події працює слідча група, зʼясовуються всі обставини.

"На цю хвилину (коментар вийшов в ефір біля 21:44, – ред.) поки нічого не зрозуміло щодо причин вибуху. Єдине, що можу сказати – подія відбулася на території двох виробничих приміщень, які повністю знищено", – сказав він.

Відео дня

Сокальський додав, що внаслідок вибухів зруйновано багато житлових будинків. Крім того, є багато постраждалих. Він зауважив, що вибухова хвиля "далеко пішла", але деталей розкривати не став.

Очільник громади зазначив, що чув два дуже потужних вибухи. Пролунали вони біля 18-ї години.

Вибухи на Житомирщині

Раніше начальник начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок вибухів, які пролунали поблизу села Березина, загинули двоє людей. Він також інформував про 15 постраждалих, пошкоджено приватні будинки.

Через інцидент суттєво ускладнено рух трасою. Бунечко закликав до кінця дня утриматися від проїзду повз Житомир, поки працюватимуть оперативно-слідчі групи.

Вас також можуть зацікавити новини: