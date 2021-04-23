Кошти виплачуються рівними частками членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста.

У 2021 році станом на 19 квітня фінансову допомогу на суму 13,9 млн грн виплачено сім’ям 13 загиблих військовослужбовців.

Про це в коментарі «Радіо Свобода» повідомили у Міністерстві оборони України.

«З 01.01.2021 розмір допомоги становить у разі загибелі (смерті) військовослужбовця: під час виконання обов’язків військової служби – 750-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб (2 тис. 270 грн на 750 = 1 млн 702 тис. 500 грн); у період проходження військової служби – 500-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб (2 тис. 270 грн на 500 = 1 млн 135 тис. грн)», – повідомили у Міноборони.

Ці кошти виплачуються рівними частками членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста.

З 2014 по 2020 роки вказану допомогу було виплачено 3 тис. 115 сім’ям військовослужбовців, що загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, яких вони зазнали під час участі в антитерористичній операції і захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

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Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), захворювання, інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста є наслідком: вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення; вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння; навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом); подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги.

«Враховуючи зазначене, при встановленні обставин загибелі (смерті) військовослужбовців можуть виникати затримки в оформленні відповідних документів», – зазначили в Міноброни.

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Автор: Леся Лещенко