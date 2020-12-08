Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату на понад півтори мільйони гривень для родини фельдшера з Києва, що помер від COVID-19. Подібні виплати отримали і родини загиблих медиків з Київщини та Львівщини.
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Як повідомляється на сайті ФССУ, рідні фельдшера з медицини невідкладних станів з Києва, який помер внаслідок інфікування коронавірусом на роботі, отримають виплату в розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень.
Також Фонд профінансував одноразову допомогу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 219 тисяч 700 гривень членам сімей лікаря-отоларинголога з Київщини та сімейної лікарки зі Львівщини, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.
Загалом ФССУ профінансував надання такої допомоги для двадцяти п’яти родин. Допомоги перераховані Фондом 7 грудня. Кошти надійдуть на рахунки сімей упродовж декількох банківських днів.
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