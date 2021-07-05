За підсумками першого півріччя 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах на суму 10,7 млрд гривень.
Як повідомляє прес-служба ФССУ, протягом цього часу за страховими виплатами до державного фонду звернулися понад 1,7 мільйона українців.
В ФССУ нагадали, що для отримання допомоги слід отримати в закладі охорони здоров’я лист непрацездатності та звернутися до уповноваженої особи на підприємстві чи установі.
Читайте такожРодинам 16 померлих від коронавірусу медикам виплатили понад 26 мільйонів гривень
Листок непрацездатності або е-лікарняний розглядається Комісією (уповноваженого) із соціального страхування підприємства та виносить рішення щодо надання матеріального забезпечення.
Бухгалтерія страхувальника розраховує суму виплати та оформляє заяву-розрахунок для отримання фінансування від Фонду.
Вас також можуть зацікавити новини
- ФСС направив 3,4 мільйона гривень на щомісячні виплати для 137 медиків і їх родин
- В Україні страхові компанії мають бути виключно акціонерними товариствами - НБУ
- В Україні за місяць виплатили 1,5 мільярди гривень лікарняних
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram