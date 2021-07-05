фото УНІАН

За підсумками першого півріччя 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах на суму 10,7 млрд гривень.

Як повідомляє прес-служба ФССУ, протягом цього часу за страховими виплатами до державного фонду звернулися понад 1,7 мільйона українців.

В ФССУ нагадали, що для отримання допомоги слід отримати в закладі охорони здоров’я лист непрацездатності та звернутися до уповноваженої особи на підприємстві чи установі.

Читайте такожРодинам 16 померлих від коронавірусу медикам виплатили понад 26 мільйонів гривень

Листок непрацездатності або е-лікарняний розглядається Комісією (уповноваженого) із соціального страхування підприємства та виносить рішення щодо надання матеріального забезпечення.

Бухгалтерія страхувальника розраховує суму виплати та оформляє заяву-розрахунок для отримання фінансування від Фонду.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Григорій Бондар