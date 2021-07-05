Від початку року за страховими виплатами до ФСС звернулися понад 1,7 мільйона українців.

За підсумками першого півріччя 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах на суму 10,7 млрд гривень.

Як повідомляє прес-служба ФССУ, протягом цього часу за страховими виплатами до державного фонду звернулися понад 1,7 мільйона українців.

В ФССУ нагадали, що для отримання допомоги слід отримати в закладі охорони здоров’я лист непрацездатності та звернутися до уповноваженої особи на підприємстві чи установі.

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Листок непрацездатності або е-лікарняний розглядається Комісією (уповноваженого) із соціального страхування підприємства та виносить рішення щодо надання матеріального забезпечення.

Бухгалтерія страхувальника розраховує суму виплати та оформляє заяву-розрахунок для отримання фінансування від Фонду.

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Автор: Григорій Бондар