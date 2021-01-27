Загалом профінансовано одноразові допомоги для родин 41 медпрацівника.

Фонд соціального страхування (ФСС) здійснив фінансування одноразових допомог за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням для сімей п’яти працівників, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.

Читайте такожКомпенсації Фонду соцстрахування за час ізоляції від COVID-19 перевищили 100 мільйонів гривеньПро це йдеться в повідомленні на сайті ФСС. Зокрема зазначається, що допомоги у розмірі 219 тис. 700 грн виплачено для сімей лікаря-терапевта та лікаря-анестезіолога з Тернопільської області, а також лікаря-хірурга та лікаря-терапевта з Хмельницької області. Допомогу у розмірі 227 тис. грн виплачено родині лікаря-анестезіолога з Черкащини.

"Загалом ФСС профінансував надання одноразової допомоги за кошти Фонду відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування для родин 41 працівника", - йдеться в повідомленні.

У ФСС пояснили, що розмір зазначеної одноразової допомоги становить 100 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на момент настання страхового випадку.

Нагадаємо, з 1 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб збільшився з 2 197 грн до 2 270 грн, відповідно зросли пов’язані із ним страхові виплати.

У ФСС звернули увагу на те, що після завершення розслідування випадку інфікування медичного працівника COVID-19, за наявності необхідних документів виплати допомог здійснюються в оперативному режимі.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла