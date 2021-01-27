Фонд соціального страхування (ФСС) здійснив фінансування одноразових допомог за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням для сімей п’яти працівників, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.
Читайте такожКомпенсації Фонду соцстрахування за час ізоляції від COVID-19 перевищили 100 мільйонів гривеньПро це йдеться в повідомленні на сайті ФСС. Зокрема зазначається, що допомоги у розмірі 219 тис. 700 грн виплачено для сімей лікаря-терапевта та лікаря-анестезіолога з Тернопільської області, а також лікаря-хірурга та лікаря-терапевта з Хмельницької області. Допомогу у розмірі 227 тис. грн виплачено родині лікаря-анестезіолога з Черкащини.
"Загалом ФСС профінансував надання одноразової допомоги за кошти Фонду відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування для родин 41 працівника", - йдеться в повідомленні.
У ФСС пояснили, що розмір зазначеної одноразової допомоги становить 100 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на момент настання страхового випадку.
Нагадаємо, з 1 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб збільшився з 2 197 грн до 2 270 грн, відповідно зросли пов’язані із ним страхові виплати.
У ФСС звернули увагу на те, що після завершення розслідування випадку інфікування медичного працівника COVID-19, за наявності необхідних документів виплати допомог здійснюються в оперативному режимі.
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