Найбільше з першого кварталу зросли лізингодавці, які надали послуг на третину більше.

Діяльність небанківських фінустанов в Україні з початку року наблизилась до рівня, що був до карантинних обмежень.

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Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

"Найбільше з першого кварталу зросли лізингодавці, які надали послуг на 29,5% більше у третьому кварталі. Серед постраждалих лише установи, що надають послуги факторингу: їхній обсяг скоротився на 11,5%", - йдеться в повідомленні.

Ринок страхування

У регуляторі зазначають, що ринок страхування продовжує відновлюватись. На ринку незмінно працюють 215 установ, кількість неплатоспроможних зменшилась до 49 з 57 в ІІ кварталі.

"Обсяги наданих страхових послуг повернулися до рівня І кварталу та становлять 11,9 мільярда гривень, взагалі цьогоріч - 33 мільярди", - підкреслюють в Нацбанку.

Кредитні спілки

Кредитних спілок в ІІІ кварталі стало на одну менше, їхня кількість становить 327 установ. Кількість членів КС продовжує зменшуватись.

Обсяг наданих спілками кредитів почав зростати - в ІІІ кварталі на 20% до 642 мільйони гривень. На ринку працюють 11 спілок з недостатнім капіталом - на одну менше, ніж за півроку.

Обсяг активів з початку року становить 2,6 мільярда, тобто на 2,5% понад як на початку року.

Фінкомпанії

Фінкомпаній стало на 13 менше, на ринку залишилось 1025 установ. З них 160 в ІІІ кварталі не вело діяльності.

Обсяги активів зросли на 8,1% від початку року й становлять 170 мільярдів гривень. Послуг надали більше ніж за докарантинних часів: лізингу надали на 0,76 мільярда гривень, позик - 23,3 мільярда.

Обсяг факторингу скоротився до 19,5 мільярда в ІІІ кварталі, у порівнянні з І кварталом.

Лізингодавці

Лізингодавців стало на компанію більше, на ринку працюють 145 установ, з них 35 з початку року не уклали жодного договору лізингу. Обсяг наданих послуг також стрибнув вище показників І кварталу до 3,4 мільярда.

Ломбардів стало на два менше, працює 304 установи, з яких 13 з початку року послуг не надавали. Обсяг наданих послуг зріс до 4,6 мільярда - це вище за І та ІІ квартали. Активи ломбардів впали до 4,1 мільярда з початку року.

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Автор: УНІАН