Найбільша кількість потерпілих зареєстрована у Миколаївській області, Києві та на Донеччині.

Під час виконання трудових обов’язків на українських підприємствах через збройну агресію Росії постраждали 262 працівники, 92 з них загинули.

Про це повідомила прес-служба Фонду соціального страхування України (ФССУ).

Найбільша кількість потерпілих зареєстрована у Миколаївській області – 53 постраждалих, 24 з яких травмовані смертельно, у Києві – 46 постраждалих, 17 смертельно, а також на Донеччині – 31 постраждалий, 7 смертельно.

Зазначається, що щодо кожного випадку поранень або смерті українських працівників внаслідок російського вторгнення організовується робота з розслідування.

"Зверніть увагу, до відомостей про кількість постраждалих не включаються військовослужбовці, поліцейські, рядовий та начальницький склад органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС та ін.", - наголосили у фонді.

Усіх працівників, що постраждали під час роботи внаслідок бойових дій, Фонд соціального страхування України забезпечує страховими виплатами і медико-соціальними послугами. Окрім грошових виплат ФССУ компенсує для них 100% вартості лікування усіх прямих наслідків.

Потерпілі зі стійкою втратою працездатності упродовж усього життя або до повного відновлення здоров’я крім одноразових допомог також забезпечуються щомісячними страховими виплатами, які у повному обсязі компенсують їм втрачений заробіток відповідно до ступеня втрати працездатності. Також одноразові грошові допомоги і щомісячні страхові виплати призначаються для членів сімей загиблих працівників.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що вагітні українки отримають декретну допомогу і за кордоном.

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