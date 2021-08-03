Відповідний закон вже підписав Зеленський, цей документ посилює соціальний захист людей з інвалідністю.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для дорослих та дітей з інвалідністю.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Вказується, що цей документ посилює соціальний захист людей з інвалідністю.

Що зміниться:

Відповідно до закону, люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують, мають право на першочергове обслуговування в будь-яких касах, а також на всіх підприємствах, в установах та організаціях, що надають послуги населенню.

Також люди з інвалідністю, котрі їдуть на лікування та мають відповідні документи, особи з інвалідністю I групи та особи, що їх супроводжують, мають право на пріоритетне проходження пунктів пропуску через державний кордон України та контрольні пункти в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території (не частіше одного разу на тиждень в один бік).

Крім того, дорослі та діти з інвалідністю зможуть отримати реабілітаційну допомогу коштом адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету й використовуються Фондом соціального захисту інвалідів.

Читайте такожВ Україні різко зросла кількість профзахворювань: у ФССУ назвали причиниЗакон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Відповідний закон про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (№4113) Верховна Рада ухвалила 15 липня.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українським медикам виплачено компенсації за час лікування від COVID-19 за понад 100 тисяч днів.

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Автор: Костянтин Гончаров