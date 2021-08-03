Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для дорослих та дітей з інвалідністю.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Вказується, що цей документ посилює соціальний захист людей з інвалідністю.
Що зміниться:
- Відповідно до закону, люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують, мають право на першочергове обслуговування в будь-яких касах, а також на всіх підприємствах, в установах та організаціях, що надають послуги населенню.
- Також люди з інвалідністю, котрі їдуть на лікування та мають відповідні документи, особи з інвалідністю I групи та особи, що їх супроводжують, мають право на пріоритетне проходження пунктів пропуску через державний кордон України та контрольні пункти в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території (не частіше одного разу на тиждень в один бік).
- Крім того, дорослі та діти з інвалідністю зможуть отримати реабілітаційну допомогу коштом адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету й використовуються Фондом соціального захисту інвалідів.
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Відповідний закон про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (№4113) Верховна Рада ухвалила 15 липня.
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