Президент впевнений, що люди, які окупували півострів, ніколи не будуть любити його, як українці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасово окупований Крим ніколи не стане територією РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом", фрагмент розмови розміщений на Facebook-сторінці Офісу президента.

"Я знаю, що блокують контакти, але я впевнений, що це все одно неможливо. Ти любиш цю країну чи не любиш? Ось, любиш – ти українець, не любиш – ти гість, ти мандрівник. Ось ці люди, які окупували, ніколи не будуть любити Крим так, як любимо ми. Ця природа унікальна, для тебе це море – це дитинство, для тебе ці рапани – вони смачні, і коли їси ці рапани, я завжди шукаю, а де там пісочок, тому що в дитинстві було так – на зубах", - заявив він.

"Це неможливо прищепити, це моє, я цей Крим знаю. Ми ходили на Ай-Петрі, Кастрополь, Жуковка. Стрибаєш з 14 метрової скелі - дивував свою майбутню дружину. Це я, я там жив, це моя земля, це не їхня земля, вони не будуть тут, їх покоління тут рости не будуть, і діти їх тут не знаходяться і вмирати вони за нашу землю не будуть", - додав глава держави.

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Зеленський підкреслив, що "це (Крим – УНІАН) ніколи не буде російською територією, просто ніколи. Не можна прошити голову татарам і сказати, що тут вас не було, депортація – це все ви придумали, це неможливо. Та хоч перепишіть історію, хоч всі міста перейменуйте, зітріть цю історію - неможливо це. Всі вони повернуться до себе додому. Питання часу".

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Автор: Костянтин Гончаров