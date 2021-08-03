Президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасово окупований Крим ніколи не стане територією РФ.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом", фрагмент розмови розміщений на Facebook-сторінці Офісу президента.
"Я знаю, що блокують контакти, але я впевнений, що це все одно неможливо. Ти любиш цю країну чи не любиш? Ось, любиш – ти українець, не любиш – ти гість, ти мандрівник. Ось ці люди, які окупували, ніколи не будуть любити Крим так, як любимо ми. Ця природа унікальна, для тебе це море – це дитинство, для тебе ці рапани – вони смачні, і коли їси ці рапани, я завжди шукаю, а де там пісочок, тому що в дитинстві було так – на зубах", - заявив він.
"Це неможливо прищепити, це моє, я цей Крим знаю. Ми ходили на Ай-Петрі, Кастрополь, Жуковка. Стрибаєш з 14 метрової скелі - дивував свою майбутню дружину. Це я, я там жив, це моя земля, це не їхня земля, вони не будуть тут, їх покоління тут рости не будуть, і діти їх тут не знаходяться і вмирати вони за нашу землю не будуть", - додав глава держави.
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Зеленський підкреслив, що "це (Крим – УНІАН) ніколи не буде російською територією, просто ніколи. Не можна прошити голову татарам і сказати, що тут вас не було, депортація – це все ви придумали, це неможливо. Та хоч перепишіть історію, хоч всі міста перейменуйте, зітріть цю історію - неможливо це. Всі вони повернуться до себе додому. Питання часу".
Окупація Криму Росією
Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.
18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.