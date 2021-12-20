Сума компенсації втраченого за період самоізоляції заробітку складає 50% середнього доходу, незалежного від тривалості страхового стажу, та 100% – для медичних працівників.

З початку пандемії вже майже 154 тис. українців знаходились на оплачуваній за кошти Фонду соціального страхування України (ФССУ) самоізоляції після контакту з хворими.

Про це повідомила прес-служба фонду.

Зазначається, що станом на сьогодні на фінансування прийнято лікарняні по ізоляції від COVID-19 на суму понад 171 млн грн.

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Зокрема, починаючи з 2020 року і по 20 грудня 2021 року на самоізоляції знаходились 15,8 тис. медичних працівників, сума компенсацій склала для них 27,9 млн грн.

У ФССУ нагадали, що сума компенсації втраченого за період самоізоляції заробітку складає 50% середнього доходу, незалежного від тривалості страхового стажу, та 100% – для медичних працівників. ФССУ здійснює фінансування починаючи з шостого дня ізоляції, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем. Направлення на самоізоляцію під меднаглядом здійснює лікар у разі контакту застрахованої особи з хворим на COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування лікарняні з тимчасової втрати працездатності на суму понад 10,9 млрд грн – це на 56% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

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Автор: Катерина Жирій