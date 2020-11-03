За прийняття відповідного законопроекту у другому читанні проголосували 295 депутатів.

Верховна Рада в ході сьогоднішнього засідання прийняла в другому читанні і в цілому законопроект, що дозволяє розширити ряд виплат, здійснюваних Фондом соціального страхування, зокрема, щодо фінансування одноразових виплат для організації безробітними особами підприємницької діяльності.

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Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту (№3692) проголосували 295 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, проектом пропонується внести зміни в Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" в частині надання можливості за рахунок коштів Фонду соціального страхування України на випадок безробіття здійснювати фінансування видатків за фактично надані послуги, пов'язані з функціонуванням інформаційно-аналітичних систем державної служби зайнятості, витрат на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності та оплату соціальних послуг і заходів сприяння зайнятості, передбачених законодавством.

Що цьому передувало

Кабмін 28 жовтня прийняв постанову про виділення додаткових коштів у розмірі 1,3 мільярда гривень для Фонду соціального страхування на випадок безробіття для здійснення виплат допомоги по безробіттю та по частковому безробіттю на період карантину.

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Автор: Катерина Жирій