У Фонді уточнили, що саме від дати подання заяви-розрахунку роботодавцем залежить дата фінансування лікарняних і декретних виплат.

Роботодавець має оформити і подати до Фонду соцстрахування (ФСС) заяву-розрахунок на виплату матеріального забезпечення працівнику за 5 робочих днів.

Читайте такожФонд соцстрахування виплатив у січні 295 тисяч гривень медикам та їхнім родинамПро це йдеться в повідомленні на сайті ФСС. Зокрема зазначається, що для отримання допомоги по тимчасовій втраті працездатності або по вагітності та пологах працівник має передати лікарняний листок своєму роботодавцю. На підставі листка непрацездатності, відповідно до рішення Комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства (рішення приймається упродовж 10 календарних днів).

У Фонді уточнили, що саме від дати подання заяви-розрахунку роботодавцем залежить дата фінансування лікарняних і декретних виплат. Після здійснення Фондом фінансування кошти надходять на рахунки роботодавців упродовж декількох банківських днів.

Фонд здійснює перерахування коштів для виплати допомог працівникам на рахунок страхувальника (роботодавця), який має здійснити виплату у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після отримання коштів від ФСС.

Також у ФСС повідомили, що під захистом Фонду знаходиться понад 12 млн працівників, фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб, членів фермерських господарств та інших. Усі вони в разі настання страхового випадку мають право на матеріальне забезпечення, страхові виплати, а також медико-соціальні послуги за кошти Фонду.

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Автор: Ірина Погоріла