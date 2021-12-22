Загалом Фонд соцстрахування профінансував надання одноразової допомоги для родин 179 медпрацівників.

Фонд соціального страхування (ФСС) провів фінансування одноразових допомог за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на загальну суму 1,1 млн грн членам сімей п’яти працівників закладів охорони здоров’я, які померли внаслідок професійного захворювання на COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду. Зокрема, допомогу у розмірі 237 тис. 900 грн виплачено сім’ї акушера з Рівненської області. Допомогу у розмірі 227 тис. грн профінансовано для сімей медичних сестер з Львівської та Черкаської областей.

Допомогу у розмірі 219 тис. 700 грн профінансовано для сімей лікаря-гематолога з Вінницької області та лікаря-хірурга з Житомирської області.

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Загалом ФСС профінансував надання одноразової допомоги за кошти Фонду відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування для родин 179 працівників.

У Фонді нагадали, що розмір зазначеної одноразової допомоги становить 100 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на момент настання страхового випадку.

"Після завершення розслідування випадку інфікування медичного працівника COVID-19, за наявності необхідних документів виплати допомог здійснюються ФСС в оперативному режимі. Працівники Фонду знаходяться на зв’язку із усіма особами, що мають право на виплати, консультують та допомагають зібрати необхідні документи", - зазначили у ФСС.

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