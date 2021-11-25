У Фонді зазначили, що серед постраждалих внаслідок нещасних випадків усіх видів за цей період найбільше медичних сестер і братів.

Майже 74% осіб, які постраждали внаслідок нещасного випадку під час виконання посадових обов’язків за підсумками трьох кварталів цього року, є працівниками галузі охорони здоров’я. Більшість з них постраждали через захворювання на COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні Фонду соціального страхування (ФСС). Загалом упродовж 9 місяців ФСС зареєстровано 9861 потерпілого від нещасних випадків/гострих професійних захворювань на виробництві, на якого складено акти за формою Н-1/П (підтверджено зв’язок із виробництвом).

"З них 7270 осіб є працівниками закладів охорони здоров’я, з яких 7105 – постраждали внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні.

У Фонді зазначили, що серед постраждалих внаслідок нещасних випадків усіх видів за цей період найбільше медичних сестер і братів – 1968 осіб. Також серед найбільш небезпечних професій сімейні лікарі (609 постраждалих), молодші медичні сестри та брати з догляду за хворими (554), молодші медичні сестри і брати (461) і сестри та брати медичні стаціонару (374).

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Схожий розподіл спостерігався також за підсумками 2020 року.

"До початку пандемії медичні професії не входили до переліку найбільш небезпечних за час ведення ФСС обліку нещасних випадків та профзахворювань", - підкреслили у Фонді.

У ФСС нагадали, що випадки захворювання працівників лікарень на COVID-19 внаслідок виконання посадових обов'язків є гострими професійними захворюваннями та вважаються нещасними випадками на виробництві.

У разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання ФСС здійснює для потерпілих такі виплати:

1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;

5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;

6) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням.

Крім того, у разі настання страхового випадку за кошти Фонду здійснюється надання медичних і соціальних послуг. Зокрема, фінансується лікування всіх прямих наслідків страхового випадку до відновлення здоров’я або упродовж усього життя потерпілого у разі визначеної в цьому потреби, проходження курсу оперативної реабілітації на базі санаторно-курортних закладів, проведення досліджень, здійснення оперативних втручань, ендопротезування, протезування, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

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Автор: Ірина Погоріла