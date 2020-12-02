Ілюстрація REUTERS

Родині лікаря-отоларинголога з Київської області, який помер внаслідок COVID-19, профінансували страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень.

Читайте такожСмерть від COVID-19: родині лікаря з Волинської області виплатили 220 тисяч гривеньПро це повідомляє Фонд соціального страхування України (ФССУ).

«Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів», – говориться в повідомленні.

Зазначається, що подібні виплати наразі отримали 24 родини лікарів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц