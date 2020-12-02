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Родині лікаря-отоларинголога з Київської області, який помер внаслідок COVID-19, профінансували страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень.
Читайте такожСмерть від COVID-19: родині лікаря з Волинської області виплатили 220 тисяч гривеньПро це повідомляє Фонд соціального страхування України (ФССУ).
«Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів», – говориться в повідомленні.
Зазначається, що подібні виплати наразі отримали 24 родини лікарів.
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