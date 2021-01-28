За оперативними підсумками минулого року середній розмір декретної допомоги від ФСС склав 34,4 тис. грн.

Понад 42 тис. працюючих українок знаходились у декретній відпустці упродовж 2020 року. Фонд соціального страхування (ФСС) виплатив їм допомогу по вагітності та пологах на суму 4,9 млрд грн.

Читайте такожП'ять сімей лікарів, які померли від COVID-19, отримали одноразові допомогиПро це йдеться в повідомленні на сайті Фонду. Зокрема, за оперативними підсумками минулого року середній розмір декретної допомоги від ФСС склав 34,4 тис. грн. "Така допомога фінансується Фондом та виплачується застрахованій особі у повному обсязі одним платежем на підставі листка непрацездатності, який видається з 30 тижня вагітності", - йдеться в повідомленні.

У Фонді уточнили, що її розмір обчислюється шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами. Зазвичай вона триває 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів). Однак у разі передчасних, багатоплідних пологів або виникнення ускладнень додатково до основного видається листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті за кошти ФСС.

"Допомога по вагітності та пологах від Фонду компенсує 100% втраченої заробітної плати (доходу) незалежно від тривалості страхового стажу жінки та виплачується ФСС з першого дня і до закінчення відповідної відпустки", - йдеться в повідомленні. При цьому там уточнили, що особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.

У Фонді пояснили, що для отримання допомоги, працівниця має передати роботодавцю свій листок непрацездатності. На його підставі комісія з соцстрахування підприємства має упродовж не більш ніж 10 днів призначити допомогу, а роботодавець у строк не більш ніж 5 робочих днів оформити і подати заяву-розрахунок. Саме від дати подання заяви-розрахунку роботодавцем до Фонду залежить дата фінансування матеріального забезпечення. Слідкувати за станом фінансування декретних виплат застраховані особи можуть на телеграм-каналі ФСС.

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Автор: Ірина Погоріла