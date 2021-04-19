Усі ці страховики не виконують норматив платоспроможності й достатності капіталу та норматив ризикованості операцій.

Національний банк України ухвалив рішення застосувати до чотирьох страхових компаній міру впливу у вигляді тимчасового призупинення всіх ліцензій.

Як повідомила прес-служба регулятора, такі рішення прийняв Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Зазначається, що комітет розглянув 4 акти, складені за порушення страховиками-членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

"За результатами розгляду актів вирішено призупинити ліцензії чотирьох компаній: "СК "Ю.ЄС.Ай.", ЗАТ "СГ "Ю. Бі.АЙ.- КООП", ТДВ "Міжнародна страхова компанія" та ПрАТ "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ". Усі вищезазначені страховики не виконують норматив платоспроможності й достатності капіталу та норматив ризикованості операцій, а сформовані страхові резерви не були розміщені в певних категоріях прийнятних активів у повному обсязі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на дату застосування заходів впливу страховики не усунули зафіксовані порушення самостійно.

За даними НБУ, на зазначених страховиків припадає близько 8% ринку ОСЦПВ (обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів). Міра впливу у вигляді зупинки ліцензій спрямована на недопущення збільшення зобов'язань у таких страховиків за договорами страхування, у тому числі по ОСЦПВ, поки такі порушення не будуть усунені повністю.

"Автоцивілка - один із найбільш соціальних видів страхування в Україні. У 2020 році договори "автоцивілки" були оформлені для понад 8,3 млн автомобілів, власниками яких сплачено понад 6,1 млрд грн страхових премій. Платоспроможність 49 страховиків, які мають право реалізовувати поліси ОСЦПВ, є обов'язковою умовою своєчасних і повних виплат за цим видом страхування, а також здорової конкуренції на ринку. Однак фінансовий стан деяких страховиків викликає глибоке занепокоєння", - цитує прес-служба заступника голови НБУ Ярослава Матузку.

За його словами, це підтверджується негативною тенденцією збільшення скарг, зростання кредиторської заборгованості по страхових виплатах, скорочення прийнятних активів на рахунках таких страховиків, у тому числі шляхом виведення грошових коштів і ОВДП з компаній і заміни їх на сумнівні акції та дебіторську заборгованість.

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Рішення про застосування заходів впливу набирає чинності з 20 квітня 2021 року. З цього моменту і до припинення порушень зазначені страхові компанії втрачають право укладати нові договори страхування та договори страхування, що збільшують зобов'язання за раніше укладеними договорами. Страховики зобов'язані до 3 червня 2021 року усунути порушення та представити Нацбанку звіт про їх усунення та завірені належним чином документи, що підтверджують це.

Нагадаємо, раніше Національний банк України ухвалив рішення застосувати до семи страхових компаній міру впливу у вигляді тимчасового призупинення всіх ліцензій на здійснення діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування.

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Автор: Катерина Жирій