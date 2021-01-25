Кількість виплат за незастрахованих водіїв з фонду захисту потерпілих збільшилася на 28,3%, до 4,09 тис.

Моторне (транспортне) Страхове бюро України (МТСБУ) у 2020 році виплатило за власників незабезпечених транспортних засобів - винуватців ДТП без діючого поліса ОСЦПВ, 148,8 млн грн, що на 34,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомила прес-служба МТСБУ.

Відзначається, що кількість виплат за незастрахованих водіїв із фонду захисту потерпілих МТСБУ збільшилася на 28,3%, до 4,09 тис.

За даними Моторного бюро, у цілому в 2020 році з фонду захисту потерпілих було здійснено 6,464 тис. виплат постраждалим у ДТП, або на 10,6% менше, ніж роком раніше, на суму понад 215,7 млн грн (+1,8%).

"Зменшення кількості виплат відбулося виключно за рахунок істотного зменшення виплат по страховикам-банкрутам і компаніям, що пішли з ринку ОСАЦВ, не виконавши зобов'язань перед постраждалими в ДТП", - сказано в повідомленні.

Моторне (транспортне) Страхове бюро України являє собою об'єднання страховиків, які здійснюють діяльність у сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ). Членство страховиків в МТСБУ є обов'язковою умовою для здійснення такого виду страхування.

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Автор: Богдан Слуцький