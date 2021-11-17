Допомоги по вагітності та пологах є окремим видом матеріального забезпечення та надаються за кошти ФСС за весь час перебування жінки у декреті.

Фонд соціального страхування (ФСС) виплатить допомоги по вагітності та пологах незалежно від того, чи було застраховану особу відсторонено від роботи через відмову від обов’язкового щеплення проти COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні Фонду. Там нагадали, що допомоги по тимчасовій втраті працездатності не надаються працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від вакцинації проти COVID-19. Виплати не здійснюються, оскільки в період відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати факт втрати заробітку через хворобу або травму відсутній.

"Однак допомоги по вагітності та пологах є окремим видом матеріального забезпечення та надаються за кошти ФСС за весь час перебування жінки у декретній відпустці. Право на таку відпустку настає з 30 тижнів вагітності попри перебування у відпустках інших видів, зокрема без збереження заробітної плати", - йдеться у повідомленні. Тож у разі формування е-лікарняного по вагітності та пологах, застрахована особа набуває права на декретну відпустку та відповідну допомогу за рахунок коштів Фонду соціального страхування незалежно від того, чи було її відсторонено", - йдеться у повідомленні.

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У ФСС звернули увагу, що тривалість декретної відпустки, яка фінансується Фондом, складає 126 календарних днів (70 днів до пологів і 56 днів після пологів). Середній розмір допомоги від Фонду за кожен день перебування у такій відпустці за підсумками 10 місяців 2021 року склав 333 грн.

У Фонді нагадали, що у жовтні потреба у видатках Фонду на лікарняні, декретні і страхові виплати перевищила надходження на понад 2,1 млрд грн. Це призводить до затримок у фінансуванні матеріального забезпечення, однак усі допомоги виплачуються Фондом у повному обсязі.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла