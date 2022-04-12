Страхові компанії повідомляють про значне зниження надходжень страхових платежів.

Ринок страхування в Україні продовжує працювати: більшість страховиків організували свою роботу, здійснивши евакуацію співробітників у безпечніші регіони, забезпечивши віддалену роботу персоналу, збереження технічних засобів та баз даних.

Як повідомила прес-служба Національного банку України, про це свідчать результати опитування страховиків, проведеного у березні 2022 року.

Зазначається, що сьогодні на ринку нон-лайф працює 132 страхові компанії. З них 25 страховиків, на які припадає 9% загального обсягу ринку, не надали відповідей щодо діяльності у період війни. 17 страховиків (менш як 2% обсягу ринку) заявили, що на час надання відповідей ще не налагодили процес виплати страхових відшкодувань.

"Усі інші страхові компанії, а це 89% страхового ринку за обсягами діяльності, повідомили, що продовжують працювати, своєчасно і в повному обсязі виконувати власні зобов’язання за договорами страхування та навіть укладати нові договори", - йдеться в повідомленні.

Результати опитування показали, що усі компанії потерпають від військових дій на території України. Так, суттєво знизилися обсяги продажів, особливо через роздрібні канали, є багато запитів від клієнтів на відтермінування чергових платежів та розірвання договорів страхування.

Також на страховому ринку сьогодні працюють 13 страховиків зі страхування життя. Усі вони провадять діяльність, обслуговують клієнтів та здійснюють страхові виплати.

Водночас компанії повідомляють про значне зниження надходжень страхових платежів, фіксуються обмеження в діяльності компаній, пов’язані зі складнощами організації зв’язку та роботи персоналу, ускладненим доступом до офісів та оригіналів документів. Усе це ускладнює здійснення страхових виплат, особливо внаслідок смерті осіб, застрахованих на окупованих територіях.

"Попри війну, ринок страхування продовжує працювати. Національний банк докладатиме усіх зусиль, аби ця тенденція зберігалася й надалі", – прокоментувала директор Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Ольга Максимчук.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні після початку повномасштабної війни з Росією зросла кількість заявок про страхові випадки під час ДТП. Крім того, велику кількість транспорту пошкоджено в результаті бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: