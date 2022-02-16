Вона зазначила, що закрила всі страховки для всіх членів своєї сім'ї, які були оформлені через "ПриватБанк" / фото УНІАН

Клієнтка "ПриватБанку" поскаржилася на проблеми зі страховкою, яку вона оформляла через банк. Їй відмовили у виплаті грошей на дитину, яка отримала травму. Справу по страховці закрили завчасно.

Про це жінка розповіла на сайті "Мінфіну".

За словами клієнтки "Привату", її дитина отримала вуличну травму - пошкодження зв'язок гомілкостопу. У страховій їй відмовили у виплаті, бо ця травма нібито не є страховим випадком. Однак жінка перечитала договір і побачила, що відмовити у виплаті грошей можуть через розрив зв'язок в колінній чашечці. Але у її дитини травма була зовсім інша - розтягнення зв'язок в гомілкостопі.

"Більш того, страховий менеджер вказала, що не надана виписка з ПІБ, датою травми й звернення, причиною, діагнозом, лікуванням. У неї явно погано або із зором, або з мисленням, тому що в довідці з травмпункту все це зазначено. Ще панянка сказала, що поки йде лікування - справа на розгляді, і мені ще потрібно надати сканкопію свідоцтва про шлюб, а також виписку після закінчення лікування. Сьогодні зайшла довантажити свідоцтво, а справа моя закрита і ніхто навіть не попередив, і не дочекалися виписки про пройдене лікування", - поскаржилася клієнтка "Привату".

У "Приваті" на скаргу клієнтки, яка незадоволена страховкою, відповіли / скріншот

Вона зазначила, що закрила всі страховки для всіх членів своєї сім'ї, які були оформлені через "ПриватБанк". За словами жінки, вона чекає реакції та участі від банку, але тепер співпрацювати з організацією вона майже не хоче.

У "Приваті" на скаргу клієнтки, яка незадоволена страховкою, відповіли. Там підтвердили, що заявка на виплату коштів по даному страховому випадку дійсно закрита. Але, як вказали в банку, жінка може знову подати заявку і її нібито заново розглянуть.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що клієнтка "Привату" поскаржилася на епопею зі спадком. За її словами, в банку "вкрали" депозит її померлого брата.

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