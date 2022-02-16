За словами жінки, її дитина отримала травму, яка не входить до переліку нестрахових випадків.

Клієнтка "ПриватБанку" поскаржилася на проблеми зі страховкою, яку вона оформляла через банк. Їй відмовили у виплаті грошей на дитину, яка отримала травму. Справу по страховці закрили завчасно.

Про це жінка розповіла на сайті "Мінфіну".

За словами клієнтки "Привату", її дитина отримала вуличну травму - пошкодження зв'язок гомілкостопу. У страховій їй відмовили у виплаті, бо ця травма нібито не є страховим випадком. Однак жінка перечитала договір і побачила, що відмовити у виплаті грошей можуть через розрив зв'язок в колінній чашечці. Але у її дитини травма була зовсім інша - розтягнення зв'язок в гомілкостопі.

"Більш того, страховий менеджер вказала, що не надана виписка з ПІБ, датою травми й звернення, причиною, діагнозом, лікуванням. У неї явно погано або із зором, або з мисленням, тому що в довідці з травмпункту все це зазначено. Ще панянка сказала, що поки йде лікування - справа на розгляді, і мені ще потрібно надати сканкопію свідоцтва про шлюб, а також виписку після закінчення лікування. Сьогодні зайшла довантажити свідоцтво, а справа моя закрита і ніхто навіть не попередив, і не дочекалися виписки про пройдене лікування", - поскаржилася клієнтка "Привату".

Вона зазначила, що закрила всі страховки для всіх членів своєї сім'ї, які були оформлені через "ПриватБанк". За словами жінки, вона чекає реакції та участі від банку, але тепер співпрацювати з організацією вона майже не хоче.

У "Приваті" на скаргу клієнтки, яка незадоволена страховкою, відповіли. Там підтвердили, що заявка на виплату коштів по даному страховому випадку дійсно закрита. Але, як вказали в банку, жінка може знову подати заявку і її нібито заново розглянуть.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що клієнтка "Привату" поскаржилася на епопею зі спадком. За її словами, в банку "вкрали" депозит її померлого брата.

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