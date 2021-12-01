Щомісячна страховка надається потерпілому у разі часткової або повної втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Середній розмір щомісячної страхової виплати від Фонду соціального страхування (ФСС) для потерпілих на виробництві, зокрема для медиків внаслідок профзахворювання на COVID-19, і членів їх родин склав 4,4 тис. грн за підсумками 10 місяців цього року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду. Зокрема, виплати зросли на 0,59 тис. грн, або 15,5% порівняно з січнем-жовтнем минулого року.

"Щомісячна страхова виплата встановлюється потерпілому у разі часткової або повної втрати професійної працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання", - зазначили у ФСС.

Допомога компенсує втрачений заробіток або його частину відповідно до ступеня втрати працездатності. Також така допомога призначається особам, які мають на це право, у разі смерті потерпілого.

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Загалом у разі настання страхового випадку ФСС здійснює такі виплати:

1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;

5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;

6) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.

"Для медичних працівників, які постраждали внаслідок професійного захворювання на COVID-19, окремо також фінансуються одноразові допомоги за кошти державного бюджету", - повідомили у ФСС.

Також для всіх потерпілих передбачено надання медико-соціальних послуг за кошти Фонду соціального страхування, зокрема, оплата лікування всіх прямих наслідків страхового випадку, санаторно-курортного лікування, забезпечення ліками і медвиробами, засобами реабілітації.

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Автор: Віолетта Орлова