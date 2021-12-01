Середній розмір щомісячної страхової виплати від Фонду соціального страхування (ФСС) для потерпілих на виробництві, зокрема для медиків внаслідок профзахворювання на COVID-19, і членів їх родин склав 4,4 тис. грн за підсумками 10 місяців цього року.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду. Зокрема, виплати зросли на 0,59 тис. грн, або 15,5% порівняно з січнем-жовтнем минулого року.
"Щомісячна страхова виплата встановлюється потерпілому у разі часткової або повної втрати професійної працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання", - зазначили у ФСС.
Допомога компенсує втрачений заробіток або його частину відповідно до ступеня втрати працездатності. Також така допомога призначається особам, які мають на це право, у разі смерті потерпілого.
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Загалом у разі настання страхового випадку ФСС здійснює такі виплати:
1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;
5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
6) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.
"Для медичних працівників, які постраждали внаслідок професійного захворювання на COVID-19, окремо також фінансуються одноразові допомоги за кошти державного бюджету", - повідомили у ФСС.
Також для всіх потерпілих передбачено надання медико-соціальних послуг за кошти Фонду соціального страхування, зокрема, оплата лікування всіх прямих наслідків страхового випадку, санаторно-курортного лікування, забезпечення ліками і медвиробами, засобами реабілітації.
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