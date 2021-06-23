У травні за компенсацією звернулись 256 тисяч працівників.

Фонд соціального страхування України (ФССУ) у травні 2021 року прийняв на фінансування листки непрацездатності на загальну суму у 1,47 мільярда гривень.

Про це повідомляється на сайті Фонду.

Зазначається, що лікарняні видавалися у зв’язку з хворобою (у тому числі на COVID-19), травмою, самоізоляцією або доглядом за хворою дитиною.

Кількість осіб, які звернулись за компенсацією втраченого за час тимчасової непрацездатності заробітку, склала за минулий місяць 256 тисяч працівників.

Читайте такожВ Україні страхові виплати за травень профінансовано в повному обсязіУ Фонді відзначили динаміку зростання сум та кількості листків непрацездатності з осені минулого року, яка пов’язана із розповсюдженням коронавірусної хвороби.

Розмір лікарняних в Україні: пояснення

У ФССУ окремо нагадали, що розмір виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника.

Розмір допомоги складає:

1) 50 % середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років, або в разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості стажу;

2) 60 % середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;

3) 70 % середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;

4) 100 % середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років, або при наявності пільг відповідно до законодавства, а також медичним працівникам у разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості стажу.

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Автор: Катерина Шварц