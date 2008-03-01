Сєверодонецьк: дайош росмову!

Сєверодонецьк. 1 березня. УНІАН. Делегати Всеукраїнського з`їзду депутатів рад усіх рівнів, що проходить у Сєверодонецьку Луганської області, ініціюють ухвалення ряду законопроектів про збереження російської і регіональних мов як першочергових у різних сферах життєдіяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію, виступаючи на з`їзді, вніс доповідач з питання про системні порушення прав російськомовного населення України, народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО.

Він наголосив, що нинішня влада систематично утискає права російськомовних громадян України. Зокрема, за його словами, за останні роки в Україні ліквідовано 3000 шкіл з російською мовою навчання. «Є тупе, агресивне цькування російської мови», - заявив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Він пропонує делегатам з`їзду схвалити декларацію прав російської культури і культур інших народів України. Також, на його думку, необхідно рекомендувати місцевим і регіональним органам влади розробити і прийняти програму підтримки і розвитку російської мови і мов меншин у місцях їх компактного проживання.

Делегати з`їзду мають намір звернутися до МЗС України з вимогою внести до нового базового договору між Україною і Європейським Союзом спеціальний розділ про зобов`язання держави неухильно дотримуватися міжнародних зобов`язань і прав людини.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО додав, що необхідно підготувати для подальшого розповсюдження серед населення і привертання уваги світової громадськості «Білу книгу насильницької українізації і порушень прав людини».