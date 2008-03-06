Сьогодні Верховна рада розпочала роботу

Харків. 6 березня. УНІАН. Сьогодні вдалося розблокувати роботу Верховної ради України.

Близько 2-ї години дня у парламенті розпочалося пленарне засідання. На той час у залі зареєструвалися 446 нардепів.

Спікер парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що не може сказати, яке це засідання - чи то вранішнє, не то вечірнє. Протокол про примирення підписаний - сказав ЯЦЕНЮК, документ вступить у дію після ухвалення ухвали про НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, пізніше А. ЯЦЕНЮК зазначив, що український парламент пережив одну з найгостріших криз.

«Я сподіваюся, що з цієї кризи ми вийшли тільки сильнішими», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Протягом дня парламент ухвалив низку документів.

Як повідомляв УНІАН, із січня фракції Партії регіонів і КПУ блокували трибуну Верховної Ради протестуючи проти планів керівництва України щодо приєднання до Плану дій про членство в НАТО.

Партія регіонів наполягала на прийнятті проекту постанови про обов’язкове проведення референдуму не лише щодо вступу України в НАТО, але й щодо приєднання країни до Плану дій про членство в НАТО.

У свою чергу А.ЯЦЕНЮК вніс альтернативний проект постанови, яким передбачено, що рішення щодо вступу України до НАТО приймається лише за наслідками всеукраїнського референдуму, який може проводитися за народною ініціативою.

Цей документ і був прийнятий сьогодні, 6 березня, парламентом.