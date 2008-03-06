Експерти пригадали мерам їхні обіцянки

Харків. 6 березня. УНІАН. У Києві оголошено результати моніторингу виконання мерами українських міст-мільйонників – Києва, Харкова, Донецька, Одеси та Львова – їхніх передвиборчих обіцянок.

Результати оприлюднили на прес-конференції в УНІАН представники газети “Комментарии”, Комітету виборців України та УНІАН.

Експерти вважають, що міський голова Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ виконав найменше передвиборчих обіцянок з усіх мерів міст-мільйонників.

Головний редактор газети “Комментарии” Вадим ДЕНИСЕНКО зазначив, що за результатами проведеного моніторингу було з’ясовано, що найбільше пунктів своєї передвиборчої програми спромігся виконати мер Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО. В.ДЕНИСЕНКО пояснив це тим, що програма І.КУЛІЧЕНКА була підготовлена найрозумніше, зокрема в ній містилось найменше нездійсненних обіцянок мешканцям Дніпропетровська. Натомість, експерти визнали, що найбільше нездійсненних планів задекларував мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і, відповідно, його відсоток виконання програми є найнижчим. Як приклад В.ДЕНИСЕНКО навів обіцянку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не менше 20% усіх бюджетних надходжень до бюджету Києва розподілити порівну між усіма киянами. Для досягнення цієї мети столичний бюджет мав би втратити майже 5 млрд. грн., натомість кожен мешканець столиці одержав би цього року майже 1700 грн. “на руки”. “Зрозуміло, що ця обіцянка не могла бути виконана”, – сказав В.ДЕНИСЕНКО. Ще однією нереальною для виконання обіцянкою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО було названо ініціативу для киян самим обирати у своїх мікрорайонах дільничних міліціонерів зі знайомих їм чесних людей, нехай і без відповідної міліцейської освіти.

Ще одним мером-“невдахою” експерти назвали керівника Харкова Михайла ДОБКІНА. Вони нагадали його обіцянку кожні два роки здавати по чотири нові станції метро, однак поки що не здано жодної. Вже після виборів він обіцяв здати станцію “Олексіївська” в серпні 2007 року, потім – до кінця року, тепер міська влада пояснює цю “затримку” тим, що Кабінет Міністрів не перерахував вчасно гроші з держбюджету. Головний редактор інформагенції УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО зазначив, що однією з основних обіцянок М.ДОБКІНА було скасувати підвищену квартплату та плату за комунальні послуги. Спочатку це було зроблено, але вже через півроку підвищення було відновлене і збільшене ще. Також новій харківській владі не вдалося запровадити прозорі механізми землевідведення. За свідченнями експертів, за час “правління” М.ДОБКІНА замість скасування тих, що начебто мали місце, в місті з’явилась ціла низка нових схем з незаконної приватизації, керівниками міста було засновано ряд фірм-одноденок, через які було незаконно приватизовано цілу низку об’єктів. Також О.ХАРЧЕНКО нагадав, що перед виборами М.ДОБКІН обіцяв розпочати повномасштабний ремонт доріг, при цьому почати з околиць міста. Експерти констатували, що наразі стан харківських доріг не покращився не тільки на околицях, а й в центральних районах міста.