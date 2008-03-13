У США вводять в обіг нову банкноту (фото)

Харків. 13 березня. У США вводяться в обіг нові 5-доларові банкноти. Всі купюри старого зразка залишаються дійсними. Вони вилучатимуться з обігу в міру зношення, передає Эхо Москвы.

Купюру можна назвати скоріше оновленою. Банкнота, презентація якої відбулася ще у вересні минулого року, зберегла колишні розміри. На ній так само надрукований портрет Авраама Лінкольна, а зі зворотнього боку зображений меморіал пам`яті цього американського президента. Проте малюнок став більшим і виглядає сучасніше. Крім цього, 5-доларова банкнота має додаткові елементи захисту. Це фарба, яка змінює колір, і нові водяні знаки. Але найпомітнішою зміною в дизайні нових грошей стала поява яскраво-фіолетового кольору в центрі купюри, що поступово переходить у сірий ближче до країв. Як стверджують фахівці, нові гроші важче підроблювати і простіше перевірити на оригінальність. Їх планується випустити на суму 1,5 мільярда доларів. Найближчим часом влада США має намір зайнятися оновленням стодоларової банкноти.

Американський уряд поступово міняє дизайн всіх паперових грошей. Це робиться для того, щоб скоротити число фальшивок.

Фото AP