Богословська гадає, що гривню у майбутньому краще прив’язати до «юаньрубля»

10:06, 14 березня 2008
Харьків
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Тому зараз Україну не треба нікуди пхати

Харків. 14 березня. УНІАН. Як повідомляє Новий регіон, Росія та Китай готуються до створення нової загальної валюти, що може бути уведена через 4 роки.

Про це на круглому столі в четвер у Києві заявила Інна Богословська, екс-заступник міністра юстиції України, депутат Верховної ради від Партії регіонів. 

«Цілком очевидно, що Росія так чи інакше найближчими роками вийде на створення нової фінансової домінанти. Можливо, це буде посилення того ж рубля, або, швидше за все, в рамках співробітництва Росії й Китаю – Шанхайської організації – буде створена нова валюта, яка буде конкурувати з доларом і євро. Максимально через 3-4 року Росія вийде на цей рівень», – сказала вона.   

«Це – своєрідний виклик Україні, і це значить, що глобалізація по-американски втратила зміст. Тому, в контексті втягування України в НАТО можна констатувати, що це - спроби запхнути Україну в союз, котрий пахне нафталіном», - стверджує Богословська.

Джерело:  СЭО з посиланням на nr2.ru

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