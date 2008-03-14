Богословська гадає, що гривню у майбутньому краще прив’язати до «юаньрубля»
Тому зараз Україну не треба нікуди пхати
Харків. 14 березня. УНІАН. Як повідомляє Новий регіон, Росія та Китай готуються до створення нової загальної валюти, що може бути уведена через 4 роки.
Про це на круглому столі в четвер у Києві заявила Інна Богословська, екс-заступник міністра юстиції України, депутат Верховної ради від Партії регіонів.
«Цілком очевидно, що Росія так чи інакше найближчими роками вийде на створення нової фінансової домінанти. Можливо, це буде посилення того ж рубля, або, швидше за все, в рамках співробітництва Росії й Китаю – Шанхайської організації – буде створена нова валюта, яка буде конкурувати з доларом і євро. Максимально через 3-4 року Росія вийде на цей рівень», – сказала вона.
«Це – своєрідний виклик Україні, і це значить, що глобалізація по-американски втратила зміст. Тому, в контексті втягування України в НАТО можна констатувати, що це - спроби запхнути Україну в союз, котрий пахне нафталіном», - стверджує Богословська.
Джерело: СЭО з посиланням на nr2.ru