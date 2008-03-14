Україна відсвяткує ювілей Конотопської битви

Харків. 14 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів створити оргкомітет з підготовки та відзначення у 2009 році 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві.

Про це йдеться в Указі Президента України “Про відзначення 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві”, текст якого оприлюднений на сайті глави держави.

До складу оргкомітету мають бути включені представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національної академії наук України, Ради Українського козацтва, громадськості.

Крім того, уряд має розробити і затвердити у місячний строк план заходів з підготовки та відзначення цієї дати, передбачивши організацію та проведення у 2008 та 2009 роках у селі Шаповалівці Конотопського району Сумської області Всеукраїнського фестивалю «Козацький родослав»; у квітні 2009 року у Криму - наукової конференції, присвяченої історії українсько-кримського союзу середини XVII століття, у червні 2009 року у Києві - наукової конференції, присвяченої військовим подіям під Конотопом у 1659 році, а також проведення тематичних конференцій, круглих столів в інших містах України.

Протягом 2008-2009 років у навчальних закладах, закладах культури, військових з`єднаннях і частинах мають бути проведені заходи, присвячені Конотопській битві; забезпечене поглиблене вивчення у навчальних закладах подій, пов`язаних з Конотопською битвою; створено документальний фільм тощо.

Кабмін також має забезпечити разом із Сумською обласною державною адміністрацією вирішення питання щодо спорудження меморіального комплексу, присвяченого перемозі у Конотопській битві.

Також глава держави доручив Кабінету міністрів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям вивчити питання та у разі необхідності вжити заходів щодо найменування чи перейменування в установленому порядку вулиць, проспектів, майданів у населених пунктах України, військових частин, навчальних закладів на честь перемоги у Конотопській битві, гетьмана України Івана Виговського, інших визначних воєначальників та учасників бойових дій у Конотопській битві.

При цьому Міністерство закордонних справ має вжити заходів щодо залучення до участі в урочистостях з цієї нагоди представників дипломатичного корпусу іноземних держав та української громадськості за кордоном.