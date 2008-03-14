Салигін не боїться суду

Харків. 14 березня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН готовий захистити свою правоту стосовно інциденту з народепом Валерієм КАМЧАТНИМ, який подав до суду у звязку з тим, що на останній сесії голова облради позбавив його слова.

Про це повідомляє сайт обласної ради.

«Я вважаю, що народний депутат України, насамперед, повинен був би вважати таку поводінку - ображати жінку - нижче своєї гідності. А регламент обласної ради та Закон України «Про статус народного депутата України», я за вісім років мого перебування народним депутатом України, на відміну від народного депутата України Валерія КАМЧАТНОГО, зумів вивчити», - сказав В.САЛИГІН.

В.САЛИГІН пригадує час, коли він був народним депутатом України, «і Олег ШАПОВАЛОВ, будучи головою обласної ради, взагалі не дав мені можливості виступити на сесії - закрив сесію». «Ні в суд я не подавав, - зазначає В.САЛИГІН, - ні в прокуратуру не звертався. А якщо Валерій Григорович обрав для себе шлях скандаліста й самопіарщика, наслідувати образа Жириновського, це його особиста справа, - ми живемо у вільній демократичній країні. Це його право - право народного депутата. Суд розгляне, прокуратура відреагує».

«Згідно зі статусом народного депутата України народний депутат має право виступити на пленарному засіданні сесії обласної ради. Право виступу - це не значить право образи депутатів обласної ради. Це зовсім різні речі. І за те, що я виключив йому мікрофон, я готовий відповісти навіть у Страсбургському суді», - сказав В.САЛИГІН.