Київ засуджує заяви Росії про Голодомор

Харків. 17 березня. УНІАН. Офіційний Київ засудив спроби Росії заблокувати визнання в ООН Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У поширеній заяві МЗС Україна називає такий крок не дружнім, а «подібні заклики російських офіційних осіб є несумісними з декларованим стратегічним партнерством наших двох країн і підривають віру у щирість таких декларацій з боку РФ».

Виступаючи на сьомій сесії Ради ООН з прав людини у Женеві, представник Росії закликав ООН утриматися від кваліфікації масового голоду 30-х років минулого століття в Україні – Голодомору – як геноциду українського народу.

На думку Москви, голод 1932-33 років мав місце у різних регіонах СРСР.

Київ твердить, що в Україні це звернення було сприйнято з обуренням:

«Заяви такого характеру, з якими періодично виступають російські представники, є по суті не чим іншим, як цинічною спробою принизити і спаплюжити пам’ять мільйонів наших невинно замордованих та заморених голодом братів та сестер, стерти навіть згадку про цю кричущу сторінку кривавого літопису комуністичного тоталітарного режиму».