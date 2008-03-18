Українці проти дострокових виборів ВР

Харків. 18 березня. УНІАН. Дві третини (59,7%) населення України не підтримує ідею дострокових парламентських виборів у зв’язку із кризою діяльності Верховної ради.

Про це свідчать результати дослідження Всеукраїнської соціологічної служби, представлені на прес-конференції в УНІАН членом-кореспондентом НАНУ Миколою МИХАЛЬЧЕНКОМ та кандидатом філософських наук Борисом САГАЛАКОВИМ.

Зокрема, однозначно не підтримують цю ідею 35,7%, скоріше за все, ні - 24%.

26% позитивно ставляться до такої ідеї: однозначно її підтримує 9,8% опитаних, скоріше за все, так - 16,2%. Важко відповісти 13,8% респондентів.

Крім того, 54,8 % опитаних засуджують блокування опозицією трибуни Верховної ради, 25% підтримує такі дії, 19,55% це питання не цікавить.

Відповідаючи на запитання: “якби сьогодні відбулися вибори до Верховної ради України, то якій політичній силі ви віддали б свій голос?”, 30% відповіли, що Блоку Юлії Тимошенко, 23,9% Партії регіонів, 10,4% Блоку партій “Наша Україна - Народна самооборона”, 6,8% КПУ, 5,6% Народній партії (В.ЛИТВИН), 2,5% СПУ, 1,7% ПСПУ, 0,7% Партії зелених України. Не довіряє нікому 17,1%.

Соціологічне дослідження проводилося з 27 лютого по 8 березня цього року в усіх областях України, АРК і м. Києві. Похибка - 2,5%.