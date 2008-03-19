Розпочала роботу сесія облради

Харків. 19 березня. УНІАН. Розпочала роботу позачергова XXV сесія Харківської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на порядку денному сесії два основних питання.

Депутати планують сформулювати зверненн до Верховної ради України, Президента України, Кабінету міністрів «стосовно ситуації, що склалася внаслідок встановлення порядку продажу земельних ділянок та права їх оренди виключно на аукціонах».

Також буде вироблене звернення до вищих інстанцій стосовно ситуації, «яка склалася в період весняно-польових робіт в умовах кризових явищ, подорожчання енергоносіїв, продуктів харчування та товарів широкого вжитку».

Сесія розгляне депутатські запити. Традиційно в порядку денному – питання «різне».