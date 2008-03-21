Металіст – Арсенал 2:4

Перший тайм – 2:1

Харків. 21 березня. УНІАН. Металіст зазнав поразки в матчі 22-го туру Чемпіонату України з футболу на своєму полі від київського Арсеналу з рахунком 2:4. Як передає кореспондент УНІАН, голи забили Едмар 19, Дівич 25 (з пенальті) - Лисенко 16, Симоненко 45, Старгородський 47, Селезньов 90+3 (пен.). Впродовж усього матчу падав мокрий сніг, поле було розбите майже повністю. Завтра відбудуться матчі Зоря - Металург (3), Закарпаття - Дніпро, Нафтовик - Карпати. Післязавтра - Металург (Д) - ФК Харків, Таврія - Шахтар, Ворскла - Чорноморець, Динамо - Кривбас.

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