В кабінет Авакова сьогодні вкинули пляшку

Сьогодні через вікно в кабінет голови Харківської облдержадміністрації було вкинуто пляшку.

Про це повідомило кореспонденту УНІАН джерело в структурах влади.

Пляшка розбила вікно і впала на один із столів, коли в кабінеті знаходився А.АВАКОВ.

Випадок стався невдовзя після того, як з кабінету вишли члени спеціальної комісії Верховної ради України з перевірці діяльності мера Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, зазначив співрозмовник агентства.

Зловмисник, який кинув пляшку, «по гарячих слідах» був затриманий працівниками держохорони і в цей час дає свідчення у Київському райвідділі міліції Харкова. Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків обласної міліції Лариса ВОЛКОВА, ним виявився 30-річний непрацюючий мешканець Харкова.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, зловмисник зробив це «у стадії сп’яніння», і при затриманні чинив опір працівникам держохорони. Пляшка з невідомою рідиною, яку він кинув у вікно кабінету губернатора, передана на експеризу. Сигнал про подію до міліції надійшов телефоном о 13.32, зазначила вона.

Коментуючи подію, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ звинуватив керівників Харківської міськради у провокаціях.

А.АВАКОВ заявив, що його неможливо залякати такими провокаціями.

«В той же час, А.АВАКОВА здивувало те, з якою неймовірною точністю і силою було здійснено кидок - все-таки пробито два скла», - повідомляє сайт ОДА.

А.АВАКОВ вважає, що до цього причетні керівнкии влади Харкова.

«Автор цих провокацій відомий - це люди, які сидять в керівництві міськради. Але такими діями вони нічого не доб`ються. Те, що самі собі насипали порошок, кинули пляшку у вікно губернаторові… Нам хочуть запропонувати таку манеру полеміки. Для мене це неприйнятно. Та атмосфера, яку пропонують прийняти нашому місту, атмосфера хаосу і скандалу, неприйнятна для Харкова», - заявив А.АВАКОВ.

Керівник області також нагадав, що така ситуація в Харкові розпочалася наприкінці 2006 року з подій на вулиці Клочківській і залишається незмінною весь цей час.

«Зараз здійснюються спроби дискредитації силових структур. Я цього не допущу, - заявив заявив А.АВАКОВ. - Як вищий державний чиновник в області, уповноважений Президентом, я не допущу дискредитації і нехтування правами працівників правоохоронних органів. І СБУ, і міліція, і прокуратура - це все ті держслужбовці, право яких потрібно поважати, і неприпустимо з боку будь-яких людей, зокрема народних депутатів і чиновників міськвиконкому, їх ігнорувати».

«Сьогоднішній випадок - це лише окремий мазок з картини, в якій комфортно відчувають себе міські художники», - відзначив керівник області.

А.АВАКОВ також заявив, що не має наміру посилювати охорону у зв`язку з інцидентом або вставляти броньовані вікна у себе в кабінеті. «Хай Кернес їздить на броньованих «Мерседесах», - сказав керівник області.

«Пляшка, кинута у вікно губернатору, сигнал про те, що до вас у вікно може влетіти все що завгодно», - зазначив А.АВАКОВ.