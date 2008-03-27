Перевибори мера Харкова будуть

Харків. 27 березня. УНІАН. Як тільки парламентська коаліція зрозуміє, що рейтинг народного депутата-харків`янина Олександра Фельдмана (фракція БЮТ) хоч би досяг рейтингу харківського міського голови Михайла Добкіна, вона проголосує за перевибори мера Харкова.

Про це 27 березня заявив журналістам голова Харківського обласного відділення Комітету виборців України Михайло Камчатний.

Він зазначив, що, незважаючи на низький рейтинг М.Добкіна, поки у нього немає гідних конкурентів. Серед його можливих опонентів М.Камчатний назвав О.Фельдмана, колишнього мера Харкова Володимира Шумілкіна, першого віце-мера Олександра Кривцова, першого заступника голови Харківської облдержадміністрації Володимира Бабаєва, віце-губернатора Сергія Стороженка і народного депутата-харків’янку Аллу Александровську (фракція Компартії України).

За словами М.Камчатного, він негативно ставиться до рішення Верховної Ради про перевибори мера Києва, оскільки "це небезпечний прецедент для розвитку місцевого самоврядування в Україні". Він висловив думку, що оголошувати вотум недовіри має сама громада за допомогою референдуму, але чинне законодавство не дозволяє провести такий референдум. М.Камчатний зазначив: щоб перевибори мера не перетворилися на щорічні, необхідно дозволити проводити місцевий референдум не частіше, ніж один раз за каденцію мера, а у разі дозволу йому за результатами референдуму продовжувати свою роботу його повноваження слід пролонговувати ще на один строк.